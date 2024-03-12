Російське оточення Трампа у Флориді роками переконувало його в штучності України. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 11 березня

Маючи автократію та доходи від нафти, путіну легше виробляти зараз велику кількість артилерійських снарядів, пише в аналітичній статті СNN. Він збільшив кількість зайнятих у військово-промисловому комплексі країни працівників до 3,5 мільйона ― це на мільйон більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Заводи з виробництва снарядів зараз у росії працюють цілодобово ― і цьогоріч країна-окупант зможе виготовити близько трьох мільйонів снарядів, оцінює видання. Для порівняння, США та ЄС наразі можуть виробляти для України лише близько 1,2 млн снарядів.

Утім, можливості російської військової економіки мають межу ― і десь у наступному році їхній ВПК досягне піку свого виробництва. Тоді вже наростять свої потужності американські та європейські заводи ― які, на відміну від росії, мають простору для зростання значно більше.

Зараз економіка росії зазнала значних змін, йдеться в матеріалі. Протягом всього пострадянського періоду ключовою сферою економіки країни було видобування нафти й газу. Зараз найбільша сфера економіки росіян ― армія та виробництво всього необхідного для війни, доходи ж від нафти це оплачують. Це доволі проста економічна модель, яка може працювати багато місяців ― але потім виникнуть проблеми, яких швидко не вирішити, і без докорінної перебудови системи росіянам не обійтись. Головне, щоб Захід протримався у підтримці України до цього часу, пише видання.

Про антиукраїнські настрої Дональда Трампа у колонці для The Washington Post пише постійний автор видання Макс Бут. Він згадує численні випадки, коли Трамп проявляв свою прихильність до поточного російського режиму. Це і запрошення росіян втрутитись у президентські вибори 2016 року, і погроза країнам НАТО не захищати їх від нападу Кремля, якщо ті не платитимуть достатньо внесків, і мовчанка з приводу смерті головного російського опозиціонера Олексія Навального. Трамп явно пропутінський політик. Однак окрім того, він антиукраїнський, впевнений Бут. Він пригадує свідчення представників ближнього оточення Трампа, які запевняють, що його мозок просочений антиукраїнською пропагандою. Він не вірить, що Україна ― держава з довгою історією, вважаючи її штучною. Він не вірить у її демократичність і спроможність бути успішною. Після зустрічі з Петром Порошенком у 2017 році Трамп, за словами його співрозмовників, згадував, що Україна «є вкрай корумпованою» ― при тому, що та ж росія точно не менше страждає від корупції.

У відповідь на питання, звідки він дізнався стільки невтішної інформації щодо України, Трамп говорив про «знайомого українця у Флориді». Його особу встановити не вдалося, зате точно відомо, що в районі курортного маєтку Трампа «Мар-а-Лаго» мешкають чимало російських бізнесменів. Спілкуючись із американським політиком та підприємцем, вони роками переконували його в тому, нібито Україна ― це фейк, пише Бут. І це одна з причин того, чому його позиція щодо допомоги Києву настільки негативна. «Саме Трамп є причиною того, чому Київ досі не отримав допомоги. Республіканці озираються на нього. Якби провідним кандидатом від Республіканської партії у президенти була Ніккі Гейлі, гроші Україні вже давно б виділили», ― підсумовує Бут.

Також вартий уваги відеорепортаж CNN про роботу українського медеваку неподалік від лінії зіткнення.

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