NASA показало Королівську Кобру й Золоте Око — зоряні скупчення

Нове зображення від космічного телескопа «Хаббл» демонструє розсіяне зоряне скупчення Messier 67 з надзвичайно старою популяцією зірок.

Про це пише NASA.

Ще Messier 67 відома як скупчення Королівської Кобри та скупчення Золотого Ока. У ньому містяться понад 500 зірок, слабко гравітаційно пов’язаних. Це скупчення віком близько 4 мільярди років — приблизно скільки й нашому Сонцю.

У скупченні близько 100 зірок, схожих на наше Сонце за складом і віком, а також багато червоних гігантів і білих карликів.

Messier 67 ще цікава своїм розташуванням у космосі — вона майже за 1 500 світлових років над площиною галактики Чумацький Шлях.

Уперше M67 зафіксував німецький астроном Йоганн Готфрід Келер у 1779 році.