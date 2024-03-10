У Лос-Анджелесі назвали володарів антипремії «Золота малина»

Організатори 44-ї антипремії «Золота малина 2024», яка відзначає найгірші голлівудські роботи і вручається в переддень «Оскару», оголосили список переможців.
Фільм «Вінні-Пух: Кров і мед», що перетворив улюбленого дитячого героя на жахливого монстра, став «фаворитом» антипремії, отримавши нагороди в пʼятьох номінаціях.
Акторка Меган Фокс також «відзначилася», отримавши дві нагороди за ролі у фільмах «Джонні і Клайд» та «Нестримні 4».
Повний список переможців
- Найгірший фільм: «Вінні-Пух: Кров і мед»;
- Актор: Джон Войт / «Мерсі»;
- Актриса: Меган Фокс / «Джонні і Клайд»;
- Актриса другого плану: Меган Фокс / «Нестримні»;
- Актор другого плану: Сильвестр Сталлоне / «Нестримні»;
- Екранний дует: Пух і П’ятачок у фільмі «Вінні-Пух: Кров і мед»;
- Ремейк або сиквел: «Вінні-Пух: Кров і мед»;
- Режисер: Ріс Фрейк-Вотерфілд / «Вінні-Пух: Кров і мед»;
- Сценарій: Ріс Фрейк-Вотерфілд / «Вінні-Пух: Кров і мед».
- Премію «Золота малина» вручають з 1980 року. Протягом багатьох років імена володарів премії оголошували напередодні вручення «Оскарів». Номінантів і володарів антипремії визначають за результатами голосування 1 100 членів фонду «Золота малина».