Телескоп «Хаббл» побачив барвисту галактику зі швидким зореутворенням

Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував барвисту спіральну галактику M94 зі слабкими відгалуженнями за межами центральної області, які простягаються далеко в космос.

Про це пише NASA.

Галактика розташована на відстані 16 мільйонів світлових років від Землі у сузірʼї Гончих Псів. Її відкрив у 1781 році французький астроном Пʼєр Мешен. За M94 можна спостерігати навіть у невеликий телескоп, і найкраще це зробити в травні.

ESA / Hubble / NASA

«Хаббл» детально роздивився область у галактиці, яка відома як кільце спалаху зірок. Там триває інтенсивне й швидке зореутворення. Причиною цієї особливої ​​форми області зореутворення, ймовірно, є хвиля тиску, що йде назовні від галактичного центру, стискаючи газ і пил у зовнішніх областях.

Коли матеріал стискається, то це означає, що газ починає згортатися в більш щільні хмари, усередині яких сила тяжіння тягне газ і пил разом, доки температура й тиск не стануть достатньо високими для народження зірок.

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Спочатку вважалося, що M94 має приблизно 30 тисяч світлових років у діаметрі. Проте нещодавно за межами її ядра астрономи виявили два слабкі спіральні рукави, які простягаються далеко в космос. Відкриття фактично потроїло відомий діаметр галактики.

Ще одна особливість M94 — дефіцит темної матерії порівняно з іншими галактиками. Учені поки що не знають, чому їй не вистачає нормальної кількості темної матерії, але вже докладають зусиль для зʼясування причин.