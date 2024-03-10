Сили США та коаліції збили 28 безпілотників над Червоним морем

Американські, французькі та британські військові збили над Червоним морем щонайменше 28 безпілотників, запущених єменськими хуситами.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Жодне судно Військово-морських сил США чи коаліційних сил не пошкодилося під час атаки хуситів. Так само не постраждали комерційні судна.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс додав, що фрегат HMS Richmond використав свої ракети Sea Ceptor, щоб збити два ударні безпілотники.

Французькі військовий корабель і винищувачі збили чотири ударні безпілотники, які летіли до військово-морських суден, що належали місії European Aspides, йдеться у заяві Міноборони Франції.

«Ця оборонна акція безпосередньо сприяла захисту вантажного судна True Confidence під прапором Барбадосу, яке атакували 6 березня, і зараз його буксирують, а також інших комерційних суден, що проходять транзитом у цьому районі», — додали у відомстві.

Що відбувається у Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. 19 лютого 2024 року Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію Eunavfor Aspides для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.