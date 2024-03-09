Новини

Apple зобовʼязалася перед Єврокомісією відновити обліковий запис Epic Games. Розробник зможе запустити свій магазин на iOS

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Компанія Apple повідомила розробнику ігор Epic Games, що відновлює його обліковий запис за зобовʼязанням перед Єврокомісією. Тепер Epic Games зможе запустити свій магазин і гру Fortnite на iOS у країнах Євросоюзу.

Про це повідомляється на сайті Epic Games.

Голова Epic Games Тім Суїні назвав це великою перемогою закону про цифрові ринки. Apple тепер дозволила використовувати сторонні магазини iOS-застосунків у ЄС.

Розробник планує запустити в Європі власний магазин iOS-ігор Epic Games Store і повернути Fortnite на iPhone.

  • На початку березня цього року Epic Games поскаржилася в Єврокомісію на Apple за відключення її облікового запису. Регулятор після цього зажадав від Apple пояснень.
  • Загалом між Apple та Epic Games судові спори і суперечки тривають ще з 2020 року, після того як до Fortnite додали систему оплати в обхід платформи Apple. У відповідь Apple видалила гру зі свого магазину. Потім це зробила і Google.
  • У Євросоюзі Apple довелося поступитися через закон про цифрові ринки. Він фактично руйнує багаторічну монополію App Store на ринку застосунків для iPhone.