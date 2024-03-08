Чому українці без особливих емоцій сприйняли смерть Навального. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 8 березня

В українців і російської ліберальної опозиції спільний ворог ― путін, однак вони далекі від того, щоб обʼєднатися в боротьбі з ним, пише The Washington Post. Одним із приводів для цієї статті стала відмова Олени Зеленської відвідати виступ Джо Байдена в американському Конгресі ― за свідченням джерел видання в українському політикумі, через те, що її планували посадити поруч зі вдовою Олексія Навального Юлією. Істотна втрата для російської опозиції, загибель Навального майже не викликала співчуття серед українців, пише видання. У соцмережах українці активно згадують, що колись політик загравав із правими рухами, підтримував напад росії на Грузію, не міг чітко висловитися щодо того, чи треба повертати Україні Крим. Інтелектуали в Україні визнають, що смерть Навального невигідна Україні, адже його дії могли б послабити чи навіть змінити російський режим. Проте більшості на нього байдуже, ідеться у статті.

Так само, як у 2010-х Навальний вагався щодо нападу росії на Україну, зараз російська опозиція не говорить у повний голос про злочини росіян у повномасштабній війні. Російські політики розуміють, що через бойові дії армія рф втратила десятки тисяч загиблими й це важка травма для їхніх рідних. Тож називати росіян окупантами, а загиблих військових ― злочинцями російські ліберали не поспішають. Як і нагадувати про те, що росія має сплатити Україні репарації та повернути території.

Окрема претензія українців, про яку згадується у статті, ― це неспроможність російського суспільства зробити щось зі своїм режимом. На відміну від українців, які виборювали, іноді кровʼю, право на демократичний розвиток, росіяни рік за роком погоджувалися на посилення режиму. Напередодні повномасштабного вторгнення росії Володимир Зеленський звернувся до російського народу із закликом вийти на вулиці та натиснути на свою владу, аби вона відмовилась від злочинних намірів щодо України. Особливого ефекту це не дало, пише видання. Тих росіян, що все ж вийшли на вулиці, швидко забрали до тюрем, зараз за ґратами в росії понад 900 людей, які виступали проти війни. «Жменька» росіян воює за Україну у складі спеціальних підрозділів Сил оборони, однак це не масове явище. І геть рідкісні заклики російських опозиціонерів підтримати ЗСУ грошима, згадує WP.

Коментатори статті з числа росіян нагадують, що вони існують в умовах репресивного режиму ― іхня влада бореться не лише з Україною, але й з власним суспільством. «Усе довкола стає гірше і гірше ― нам потрібне диво. Кожен чекає, щоб сталося щось неочікуване ― без його участі. Бо росіяни не відчувають, що мають бодай якусь силу», ― сказала виданню учасниця прощання з Навальним Анна. Другого березня вона принесла квіти до його могили, однак повне своє імʼя назвати відмовилась, боячись репресій.

Також варті уваги оцінка Politico виступу Байдена в Конгресі (підтримка України була однозначною, однак решта тез президента викликали в парламентарів мало ентузіазму) і матеріал Foreign Affairs про те, що Україна невдовзі зможе скористатися виснаженістю російської армії, але без американської допомоги цього не вийде.

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