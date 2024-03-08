Україна і Туреччина підписали угоду про спрощення двосторонньої торгівлі

Уряди України й Туреччини підписали угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються між сторонами.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

За цим документом, інформацією обмінюватимуться Державна митна служба України та Міністерство торгівлі Туреччини.

У рамках угоди створять систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої відбуватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспорту через кордони обох держав, а також протидіятиме митним правопорушенням.