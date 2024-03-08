У Вовчанську російський дрон поцілив в автівку. Загинули люди

Сьогодні близько третьої години дня у Вовчанську, що на Харківщини, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Про це повідомив голова Харківської ОДА.

За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік і 53-річна жінка. За словами свідків, в авто могла бути ще одна людина.

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Раніше цього дня Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляла, що у Вовчанську росіяни також поцілили в автомобіль рятувальників.

Telegram / ДСНС України

Надзвичайники Вовчанська поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої обстрілом російських військ, коли ворог скинув боєприпас з дрона на їхній спецавтомобіль. Рятувальники не постраждали, удар пошкодив лише автоцистерну.