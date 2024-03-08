Торік Instagram випередив TikTok за кількістю нових завантажень

Торік соцмережа Instagram обігнала TikTok за кількістю нових завантажень. До того ж Instagram став найбільш завантажуваним застосунком у світі.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані компанії Sensor Tower, що займається аналізом ринку мобільних застосунків.

Загальна кількість завантажень застосунку Instagram у 2023 році зросла на 20%, як порівняти з даними роком раніше, — до 768 мільйонів.

Водночас зростання завантажень TikTok становило лише 4% — до 733 мільйонів за аналогічний період.

Financial Times / Sensor Tower

Засновник Meta Марк Цукерберг вважає зростання TikTok однією з найбільших загроз для своїх соціальних мереж. Тому майже чотири роки тому в Instagram зʼявилися reels, тобто функція створення коротких відео, подібна до на тих, які є у TikTok.

Наразі зʼявилися ознаки, що темпи зростання TikTok почали знижуватися вперше після його запуску в 2016 році.

За даними Sensor Tower, щомісячна кількість активних користувачів Instagram досягла 1,47 мільярда. У TikTok цей показник становить 1,12 мільярда (за останні три місяці минулого року зменшився на 12 мільйонів).

В останньому кварталі 2023 року користувачі проводили в TikTok у середньому 95 хвилин проти 62 хвилин в Instagram. TikTok швидко став популярним завдяки алгоритму, який демонструє користувачам відео, націлені на їхні вподобання, тоді як Meta інвестувала у штучний інтелект, щоб покращити свою систему рекомендацій.