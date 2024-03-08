У «Дії» зʼявилися перші документи про освіту

Застосунок «Дія» успішно розпочав бета-тестування завантаження документів про освіту. Перші дипломи та атестати підтягнулися до інших документів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

«У Дії стартувала бета освітніх документів. Підтягнулися усі доки, але без сертифікату Кенгуру», — написав він.

Дипломи про освіту та шкільні атестати будуть доступні і для тих, хто виїхав за кордон.

Бета-тестування доступу до дипломів і шкільних атестатів стартувало в «Дії» в лютому. До нього може приєднатися кожен українець, який має 14 років та ідентифікаційний код.