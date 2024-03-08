У Кіото деякі вулиці закриють для туристів — вони неввічливі з гейшами

У квітні в японському місті Кіото закриють низку вулиць для туристів. Так місцева влада боротиметься з напливом туристів, які неввічливо поводяться з традиційними артистками — гейшами.
Про це пише The Gurdian.
Останнім часом туристи ігнорують знаки, що вимагають триматися на відстані від гейш. Деякі з них псують дорогі коштовні кімоно або знімають гейш на телефон, порушуючи їхні особисті кордони й псуючи макіяж. Крім того, гейші скаржилися на переслідування і проникнення в приватну власність у районі Гіон.
У грудні 2023 року рада мешканців Гіону закликала владу міста вжити заходів проти недисциплінованих туристів, скаржачись на те, що їхній район — «не тематичний парк».
Тож Кіото вирішило обмежити доступ для туристів на деякі вулиці району, але поки невідомо, як саме це забезпечать. Попередньо, на вулицях міста встановлять інформативні знаки й таблички, що доступ до деяких вулиць закритий. При цьому головна вулиця району Ханамікодзі залишиться відкритою для туристів.
Раніше в місті вже запроваджували штрафи за таку поведінку — $67. Однак ці заходи не вплинули на туристів, через що місцева влада вирішила посилити покарання.
- Гейші — це традиційні японські артистки. Вони розважають своїх гостей і клієнтів танцем, співом, проведенням чайної церемонії й бесідою.