У Кіото деякі вулиці закриють для туристів — вони неввічливі з гейшами

У квітні в японському місті Кіото закриють низку вулиць для туристів. Так місцева влада боротиметься з напливом туристів, які неввічливо поводяться з традиційними артистками — гейшами.

Про це пише The Gurdian.

Останнім часом туристи ігнорують знаки, що вимагають триматися на відстані від гейш. Деякі з них псують дорогі коштовні кімоно або знімають гейш на телефон, порушуючи їхні особисті кордони й псуючи макіяж. Крім того, гейші скаржилися на переслідування і проникнення в приватну власність у районі Гіон.

У грудні 2023 року рада мешканців Гіону закликала владу міста вжити заходів проти недисциплінованих туристів, скаржачись на те, що їхній район — «не тематичний парк».

Гейші гуляють вуличками Кіото. Getty Images

Тож Кіото вирішило обмежити доступ для туристів на деякі вулиці району, але поки невідомо, як саме це забезпечать. Попередньо, на вулицях міста встановлять інформативні знаки й таблички, що доступ до деяких вулиць закритий. При цьому головна вулиця району Ханамікодзі залишиться відкритою для туристів.

Раніше в місті вже запроваджували штрафи за таку поведінку — $67. Однак ці заходи не вплинули на туристів, через що місцева влада вирішила посилити покарання.