Гонконг опублікував законопроєкт про нацбезпеку. Він передбачає довічне за державну зраду

Гонконг опублікував проєкт нового закону про національну безпеку, який розширює поняття заколоту і державної таємниці та передбачає жорсткіші покарання за ці злочини, повідомляє Reuters.

Документ, відомий під назвою «Стаття 23», також охоплює норми про державну зраду, шпигунство та новий злочин — зовнішнє втручання.

Державну зраду, повстання й саботаж пропонують карати довічним ув’язненням, 20 років давати за шпигунство, а за злочини, повʼязані з державною таємницею і заколотами, — 10 років.

«Геополітика стає дедалі складнішою, і ризики для національної безпеки неминучі», — йдеться в заяві уряду.

Під тиском голови Гонконгу Джона Лі законодавців зобовʼязали прискорити процес ухвалення закону, дебати щодо нього почнуться вже сьогодні, 8 березня.

Критики стурбовані тим, що новий закон може зменшити громадянські свободи й надати Гонконгу такого правового статусу, що більше схожий на материковий Китай.