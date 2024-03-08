У США заарештували аналітика розвідки, який продавав секретні документи Китаю

У США заарештували аналітика розвідки Корбейна Шульца. Його звинувачують у передачі Китаю секретних документів, за які він отримав $42 тисячі.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Сержанта Корбейна Шульца звинуватили за шістьма пунктами у змові з метою отримання і розголошення військової оборонної інформації та підкупі державного службовця. Слідство стверджує, що Шульц мав надсекретний допуск до безпеки Штатів і збирав секретну військову інформацію.

За версією слідства, Шульц вступив у змову з іноземцем, якого називають «Змовником А», у червні 2022 року. Інформація, яку Шульц передав змовнику, стосувалася систем HIMARS, гіперзвукового обладнання і дослідження майбутніх розробок збройних сил США. Також Шульца просили передати потенційний план дій Штатів у разі військового нападу на Тайвань.

Шульц також надіслав три документи, які порушували Закон про контроль за експортом зброї (AECA). Вони включали тактичні прийоми військово-повітряних сил США для вертольота HH-60W, винищувача F22-A та посібник з тактичних прийомів і процедур ВПС для міжконтинентальних балістичних ракет.

Протягом усього періоду змови «Змовник А» казав Шульцу, що живе в Гонконзі та працює в геополітичній консалтинговій фірмі, що розташована за кордоном. Загалом Шульц отримав щонайменше 14 платежів на суму $42 тисячі.