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Національна музична премія YUNA оголосила цьогорічних номінантів

Автор:
Олександра Амру
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Організаційний комітет національної музичної премії YUNA оголосив цьогорічних номінантів.

На нагороди претендують нові релізи (пісні, альбоми, кліпи), які виходили з 1 січня до 31 грудня 2023 року і потрапили до топротацій на радіостанціях і музичних телеканалах.

Відбір номінантів і переможців традиційно проводить журі YUNA, цьогоріч до його складу року увійшов 51 експерт — представники радіо, телебачення, онлайн- та друкованих медіа, блогери, а також квиткові оператори.

Перший тур голосування журі — відбір номінантів — відбувався з 19 до 29 лютого 2024 року. Другий тур (відбір переможців) відбуватиметься протягом березня. Оголошення переможців оргкомітет премії планує провести на традиційній офлайн-церемонії, але чи відбудеться вона — залежить від подій у країні.

Хто претендує на премію YUNA у 2024 році:

У номінації «Найкращий альбом»:

  • CHEEV — “Noir”;
  • Jamala — “QIRIM”;
  • Max Barskih — «Зорепад»;
  • Артем Пивоваров — «Твої Вірші, Мої Ноти». Pt.1;
  • «Циферблат» — «Перетворення».

У номінації «Найкращий виконавець»:

  • Max Barskih;
  • SHUMEI;
  • YAKTAK;
  • Артем Пивоваров.

У номінації «Найкращий дует/колаборація»:

  • KOLA & ADAM — «Зорепади»;
  • MamaRika & KOLA — «Люди»;
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — «Буревіями»;
  • YAKTAK & KOLA — «Порічка»;
  • «Океан Ельзи» & KOLA — «Коли ми двоє».

У номінації «Найкраща виконавиця»:

  • DOROFEEVA;
  • Jerry Heil;
  • Klavdia Petrivna;
  • KOLA;
  • ZLATA OGNEVICH.

У номінації «Найкращий відеокліп»:

  • DANTES — «Чуєш»;
  • Max Barskih — “Rich”;
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — «Буревіями»;
  • «Антитіла» — «Фортеця Бахмут».

У номінації «Найкращий поп гурт»:

  • KADNAY;
  • KALUSH ORCHESTRA;
  • KAZKA;
  • LATEXFAUNA;
  • TVORCHI;

У номінації «Відкриття року»:

  • ADAM;
  • ENLEO;
  • Klavdia Petrivna;
  • Максим Бородін;
  • «Циферблат».

У номінації «Найкращий рок-гурт»:

  • KOZAK SYSTEM;
  • The HARDKISS;
  • «Антитіла»;
  • «Без обмежень»;
  • «Жадан і Собаки».

У номінації «Найкраща пісня»:

  • Klavdia Petrivna — «Знайди мене»;
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — «Буревіями»;
  • YAKTAK & KOLA — «Порічка»;
  • «Антитіла» — «Фортеця Бахмут»;
  • Артем Пивоваров — «Маніфест».