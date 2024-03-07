Температура океану в лютому сягнула рекордного рівня

У лютому 2024 температура океану досягла рекордно високого рівня — середня глобальна температура поверхні Світового океану становила 21,06 ℃.

Про це повідомила Служба ЄС зі зміни клімату Коперника.

Середня температура поверхні океану в лютому побила попередній рекорд — 20,98 ℃, встановлений у серпні 2023 року. Спостереження ведуть з 1979 року.

Черговий температурний рекорд викликає занепокоєння, оскільки це негативно впливає на морське життя. Наприклад, зараз, найімовірніше, розгортається четверта глобальна віха масового знебарвлення коралів у Південній півкулі, спричинена потеплінням води. Вона може стати найгіршою в історії планети.

Під дією аномального тепла корали білішають, бо викидають корисні водорості, які живуть у їхніх тканинах, після чого залишається білий скелет. Тоді корали стають вразливими до голоду і хвороб, багато з них гине. Ця ситуація здатна призвести до колапсу тендітних рифових екосистем, унаслідок чого берегові лінії залишаться незахищеними від ерозії та штормів.

У лютому досяг свого річного мінімуму й антарктичний морський лід — його розмір став третім найменшим за всю історію, що також на 28% нижче за середні показники.