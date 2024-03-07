Адам Сендлер став найбільш високооплачуваним актором 2023 року за версією Forbes

Адам Сендлер уперше з 2002 року несподівано очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів року від Forbes. Журнал підрахував, що американський актор заробив $73 мільйони за 2023 рік, насамперед завдяки вигідним контрактам із Netflix.

Минулого року Адам Сендлер зіграв головні ролі у стрічці «Загадкове вбивство 2» з Дженніфер Еністон, яка посідає шосте місце в рейтингу, і в «Тебе не запрошено на мою бат-міцву», де знялися його дружина й доньки, також він озвучував головного героя в анімаційному фільмі «Лео».

Загалом актор мав досить насичений рік — окрім того, що він зіграв головні ролі у трьох фільмах, він спродюсував стрічку «Родичі поза законом» і провів понад 40 комедійних стендап-турів. Зараз він знімається у фільмі «Астронавт», який має вийти цьогоріч.

Адам Сендлер

2. Марго Роббі — $59 мільйонів

Друге місце в рейтингу найбільш високооплачуваних акторів посіла акторка Марго Роббі. За оцінками Forbes вона заробила $59 мільйонів.

Насамперед це повʼязано з тим, що вона спродюсувала фільм «Барбі» та зіграла там головну роль. Стрічка стала культурним феноменом і зібрала рекордні для 2023 року $1,45 мільярда світових касових зборів. Вона також зʼявилася у фільмі «Місто астероїдів» і спродюсувала «Солтберн».

Як продюсерка й акторка Роббі отримала приблизно 12,5% від усіх прибутків, які Forbes оцінює у понад $60 мільйонів.

Марго Роббі Getty Images

3. Том Круз — $45 мільйонів

Третім у списку йде Том Круз, який у 2023 році заробив $45 мільйонів за роботу над останнім фільмом серії «Місія нездійсненна», де зіграв головну роль і був продюсером. Також минулого року він продовжив отримувати прибутки від показів «Топ Ґан: Меверік» 2022 року.

Том Круз

4. Раян Ґослінґ — $43 мільйони

На четвертому місті опинився Раян Ґослінґ, який отримав один з найбільших гонорарів у своїй карʼєрі та номінацію на «Оскар» за роль Кена у фільмі «Барбі». Як бонус його пронизливу пісню “I’m just Ken” з цього фільму транслювали понад 100 мільйонів разів на Spotify. Загалом минулого року актор заробив $43 мільйони.

Раян Ґослінґ Getty Images

5. Метт Деймон — $43 мільйони

У своєму рейтингу найбільш високооплачуваних акторів 2023 року Forbes віддав Метту Деймону пʼяте місце, хоча між Ґослінґом і Деймоном по суті нічия — Метт Деймон так само, як і Раян Ґослінґ, заробив $43 мільйони.

Більшу частину минулорічного прибутку Деймону приніс спільний з Беном Аффлеком (посів 9-те місце в цьому рейтингу) проєкт Air. Це художній фільм, у якому Метт Деймон виконав головну роль і був одним із продюсерів.

Роль другого плану в «Оппенгеймері» принесла 53-річному Деймону лише $4 мільйони, що набагато менше за його звичайну ставку на невелику частку прибутків фільму.

Метт Деймон

6. Дженніфер Еністон — $42 мільйони

Дженніфер Еністон посіла шосте місце в рейтингу, заробивши у 2023 році $42 мільйони. Минулого року акторка продовжувала отримувати прибутки від головної ролі в серіалі «Друзі». По $2 мільйони вона заробляє за акторську роботу і продюсування кожного з епізодів «Ранкового шоу» AppleTV+. «Загадкове вбивство 2» іа просування брендів Uber Eats, Pvolve Fitness, Vital Proteins, а також її власна лінія догляду за волоссям LolaVie теж принесли акторці доходи.

Дженніфер Еністон

7. Леонардо Ді Капріо — $41 мільйон

Сьоме місце посів 49-річний Леонардо Ді Капріо, який минулого року зіграв головну роль у номінованому на «Оскар» фільмі режисера Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні».

Леонардо Ді Капріо

8. Джейсон Стейтем — $41 мільйон

На восьмому місці опинився Джейсон Стейтем, який у 2023 році був ініціатором трьох великобюджетних франшиз: «Форсаж 10», «Меґ 2: Западина» і «Нестримні 4», а також зʼявився у фільмі Гая Річчі «Операція Фортуна: Мистецтво перемагати» й у «Бджолярі».

Джейсон Стейтем

9. Бен Аффлек — $38 мільйонів

Девʼятим у списку став Бен Аффлек, який торік заробив $38 мільйонів, виконуючи обов’язки генерального директора студії-стартапу Artists Equity. Прибуток Аффлеку приніс і фільм Air, режисером і співавтором якого він був. Також минулого року актор уклав рекламну угоду з американською міжнародною мережею кавʼярень з пончиками Dunkinʼ Donuts.

Бен Аффлек

10. Дензел Вашингтон — $24 мільйони

Десятку найбільш високооплачуваних акторів закриває Дензел Вашингтон. Минулий рік приніс актору $24 мільйони насамперед завдяки успіху третьої частини фільму «Праведник», де Вашингтон зіграв головну роль.