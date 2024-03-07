Uklon долучився до підтримки руху спротиву «Жовта стрічка» на тимчасово окупованих територіях

Uklon підтримує ініціативу Тиждень спротиву — подію, присвячену річниці початку опору окупантам після повномасштабного вторгнення.

На початку березня 2022 року десятки тисяч українців виходили на мітинги у тимчасово окупованих містах. Багато драйверів, які співпрацюють з Uklon, у той час потрапили в окупацію. Навіть опинившись в окупації, вони допомагали місцевому населенню та чинили тихий спротив. Своїми історіями драйвери поділилися у відеоролику.

Також у межах Тижня спротиву Uklon запустив флешмоб у соцмережах, щоб висловити підтримку українцям, які чинять спротив в окупації, та закликати українців на підконтрольній території України обʼєднатись у спільній боротьбі.

Щоб долучитися до флешмобу, потрібно зробити фото в сторіз Instagram або у TikTok за допомогою маски-фільтра та відмітити сторінки @yellowribbonua та @uklon.ua. Фільтр дозволить юзеру розмістити на своєму одязі або на стіні жовту стрічку як символ спротиву на тимчасово окупованих територіях.