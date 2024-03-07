Комітет Європарламенту схвалив продовження безмитної торгівлі для України

Комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження лібералізації торгівлі для України і Молдови до 5 червня 2025 року. Водночас законодавство дозволить Єврокомісії реагувати на зміни на ринку ЄС через український імпорт.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і торговий представник України Тарас Качка.

Він зазначив, що це процедурне голосування запускає політичне схвалення цього рішення, яке має відбутися вже без обговорень.

«Ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано понад 100 правок в аграрному та торговому комітеті. Майже всі вони пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції. Причина — вимоги фермерів та прийдешні вибори до Європарламенту. Через активну роботу з державами-членами — і перш за все Польщею, з євроінституціями і євродепутатами вдалося зменшити кількість правок, які голосувалися, до двох. І вони не набрали достатніх голосів. Вже це означає, що нормальна європейська політика бере гору над передвиборчою гонкою за медійно привабливими рішеннями. Зрештою, як би не було складно вибудовувати внутрішню аграрну політику ЄС, підтримка Європарламенту для нас політично важлива. Щоб ніхто не спекулював, що егоїзм бере верх над солідарністю з Україною», — написав Качка.

Водночас це законодавство «наділяє Комісію повноваженнями вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт».

Також передбачається екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів — мʼяса птиці, яєць і цукру. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022—2023 років, тарифи знову запровадять.

Європарламент може ухвалити свою позицію у першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі Рада офіційно схвалить постанову, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.