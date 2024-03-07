У Києві знову запрацює станція метро «Дніпро». Її зачинили з початку повномасштабного вторгнення

Із 8 березня станція київського метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі. Станція працюватиме з 05:41 до 22:36.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Станція метро «Дніпро» — наземна, тому під час повітряної тривоги її зачинятимуть для пасажирів із міркувань безпеки.

пресслужба Київського метрополітена

Станція метро «Дніпро» не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення. Вона розташована в Києві на правому березі, над Набережним шосе, між станціями метро «Гідропарк» і «Арсенальна» — з 24 лютого 2022 року поїзди метро проїжджали повз неї.