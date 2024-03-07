Найбільша британська авіакомпанія British Airways надаватиме пасажирам безкоштовний інтернет

Найбільша британська авіакомпанія British Airways безкоштовно надаватиме доступ до інтернету у своїх літаках, повідомляє Avianews.

З 3 квітня послугу поступово почнуть запускати на всіх авіалайнерах, які оснащені антенами для передачі інтернет-даних.

Безкоштовним буде найпростіший пакет доступу, який передбачає надсилання текстових повідомлень через програми-месенджери. Обмін фото або відео цей пакет не дозволяє, така опція доступна лише у платних пакетах.

Для підключення послуги необхідно безкоштовно зареєструватися в програмі лояльності British Airways Executive Club.

За даними British Airways, зараз інтернет доступний на всіх її літаках, що базуються в лондонському аеропорту «Гатвік». У лондонському аеропорту «Хітроу» цей показник становить 80% і компанія має намір розширити послугу на 100% авіалайнерів до кінця 2025 року.