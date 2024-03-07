Кім Чен Ин закликав армію Північної Кореї інтенсивніше готуватися до війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни «відповідно до вимог поточної ситуації».

Про це він заявив на військових навчаннях, які відбувалися 6 березня, передає NK News.

На світлинах з навчань видно війська та гелікоптери, що тренуються захоплювати пост, схожий на той, який має Південна Корея на своєму боці кордону.

NK News

Лідер КНДР самостійно керував військовими навчаннями, які включали штурм прикордонних постів. Перед цим він заявив, що «має право знищити свого сусіда і більше не прагне до мирного обʼєднання».

Водночас речник Міністерства оборони Північної Кореї наголошує, що Південна Корея та США «заплатять дорогу ціну» за військові навчання, які стартували на цьому тижні і які нібито загрожують існуванню уряду в Пхеньяні.