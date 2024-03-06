У Канаді чоловік перед смертю хотів подивитися «Дюну 2» до премʼєри. Режисер прислав йому свій ноутбук

Фільм «Дюна: Частина друга» режисера Дені Вільнева вийшов у кінотеатрах цими вихідними. Але понад шість тижнів тому його таємно показали в хоспісі вмираючому кіноману, чиїм останнім бажанням було побачити продовження стрічки.

Історією поділилася Джозі Ганьйон — засновниця канадської благодійної організації LʼAvant з допомоги хворим у кінці життя. Саме Ганьйон і допомогла виконати перередсмертне бажання чоловіка.

У канадському Квебеку в палаті із закритими шторами вмираючий чоловік, котрому було за 50, разом зі своїм другом дивилися фільм на ноутбуці режисера Вільнева, який того дня передав асистент режисера. Вони підписали угоди про нерозголошення і сховали свої телефони, щоб уникнути витоку сюжету сиквелу.

Ще на початку січня LʼAvant закликала звʼязатися з Вільневом усіх небайдужих, хто має будь-які звʼязки з режисером. Час мав вирішальне значення, оскільки чоловікові залишалося лише кілька тижнів. Невдовзі після цього благодійна організація повідомила, що Вільнев отримав запит.

Ганьйон сказала, що Вільнев та його дружина, продюсерка «Дюни» Таня Лапуант були «надзвичайно зворушені останнім бажанням цього чоловіка».

«Мені сказали: саме для нього ми й знімали фільми», — розповіла Ганьйон.

Вільнев із дружиною спершу запропонували прийняти чоловіка у себе, в Монреалі, щоб він зміг подивитися фільм там. Але це виявилося неможливим, оскільки хворий був надто слабким. Тож 16 січня до Квебеку прилетів асистент Вільнева з ноутбуком режисера.

«Він був настільки виснаженим, що ми думали, він може померти, дивлячись фільм», — сказала Ганьйон.

Зрештою чоловік не зміг переглянути усі 2 години 46 хвилин фільму. Він терпів сильні болі та зміг подивитися лише половину, сказала Ганьйон виданню The Washington Post. За кілька днів він помер.

«Він помер, забравши із собою таємницю фільму», — сказала Ганьон.