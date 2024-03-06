Фермери вийшли на масштабний протест у Варшаві. Вони палять багаття і перекривають дороги

Польські фермери почали великий протест у Варшаві. Сьогодні до них долучилися мисливці, рибалки й лісники.

Про це пише RMF24.

Серед вимог протестувальників — обмеження імпорту агропродукції з України й відмова від «зеленого курсу» Європейського Союзу (European Green Deal), який накладає на фермерів низку обмежень.

Наприкінці лютого фермери вже виходили у Варшаві з протестами, але їхня зустріч із премʼєр-міністром Дональдом Туском 29 лютого нічого не дала.

Зазначається, що фермери розпочали акцію зранку перед офісом премʼєр-міністра Польщі. По всій Варшаві ускладнений рух транспорту. Крім того, заблокована низка національних доріг. Водночас аграріям не дозволили вʼїхати до Варшави тракторами — на околицях міста встановили загородження і шипи.

Перед будівлею канцелярії премʼєр-міністра аграрії підпалили шини та труну — це нібито символізує сільське господарство Польщі. Вони кажуть, що протестуватимуть «стільки, скільки буде потрібно».

Окрім цього, протестувальники хочуть зустрітися з представниками польського уряду. Вони несуть національні прапори та банери, запалюють багаття на вулицях та підривають петарди перед канцелярією премʼєр-міністра Дональда Туска.

Поліція Варшави повідомила, що протестуючі фермери закидали офіцерів бруківкою. Поліцейські застосували «прямі заходи примусу».