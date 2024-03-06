Компанія-розробник СhatGPT офіційно відповіла на позов Ілона Маска. Його звинуватили у бажанні отримати повний контроль

Компанія OpenAI офіційно відреагувала на судовий позов мільярдера Ілона Маска, який був один із співзасновників компанії у 2015 році.
Про це йдеться у блозі OpenAI.
Компанія спростовує звинувачення Маска про те, що стартап відійшов від початкової місії створення штучного інтелекту на благо людства і зайнявся комерцією заради прибутку.
OpenAI заявила, що має намір відповісти на всі претензії Маска і зазначає, що той спочатку сам підштовхував компанію до збільшення прибутку. Ілон Маск хотів, щоб OpenAI обʼєдналася з його виробником електрокарів Tesla у 2017 році, щоб отримати капітал для створення універсального штучного інтелекту, заявили в компанії.
З часом Маск захотів контрольний пакет акцій, контроль над радою директорів та стати гендиректором OpenAI, йдеться у коментарі. Сторони не змогли домовитись, оскільки стартап вважав, що повний контроль над OpenAI це неправильно.
«Нам сумно, що справа дійшла до суду з тим, ким ми глибоко захоплюємося — з тим, хто надихнув нас ставити перед собою вищу мету, потім сказав нам, що ми зазнаємо невдачі, заснував конкурента, а потім подав на нас до суду, коли ми почали досягати успіху без нього», — йдеться у заяві OpenAI.
- 1 березня 2024 року стало відомо, що Ілон Маск подав позов проти OpenAI та її співзасновників Сема Альтмана та Грега Брокмана. Він вважає, що компанія порушила договір 2015 року, коли Маск був співзасновником OpenAI.
- Мільярдер стверджує, що союз творця ChatGPT із Microsoft поставив під загрозу початкову місію стартапу — бути некомерційною фірмою і створювати універсальний штучний інтелект з відкритим кодом «на благо людства». Тепер же, стверджує Маск, OpenAI заробляє гроші і фактично стала «дочкою» Microsoft.
- Bloomberg 2 березня з посиланням на внутрішню записку OpenAI писав, що компанія не згодна з позовом і вважає претензії мільярдера заздрістю. В ній було сказано, що вони «можуть походити від того, що Ілон шкодує, що вже не залучений до компанії».
- Bloomberg пише, що справа може стати однією з найгучніших в індустрії та вплинути на долю не тільки OpenAI, а й Microsoft.