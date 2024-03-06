Vodafone Ukraine отримала новий код — 075

Оператор мобільного звʼязку Vodafone Ukraine отримав дозвіл на використання нового коду для мобільних номерів — 075.

Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК).

Новий код мережі матиме ємність у десять мільйонів номерів і строк на пʼять років. Нові номери виглядатимуть так: +380 75 ...

За національний ідентифікаційний код мережі рухомого звʼязку доведеться сплатити 10 млн грн.

Vodafone Ukraine зараз використовує коди мережі 50, 66, 95 та 99. Кожний з кодів має місткість 10 млн номерів.