Індійські фермери пройдуть маршем до столиці Нью-Делі. Вони вимагають підвищити ціни на урожай

Індійські фермери хочуть пройти маршем до столиці країни Нью-Делі, щоб вимагати підвищення цін на свій урожай.

Про це пише BBC.

Наприкінці лютого фермери призупинили свій страйк через смерть молодого протестувальника-фермера під час протесту. Тепер влада Індії намагається запобігти відновленню протестів — межі столиці Нью-Делі щільно забарикадували, до охорони також залучили поліцейських.

При цьому протести відбуваються за декілька місяців до виборів в Індії. Фермери є важливим виборчим блоком у країні, і аналітики кажуть, що федеральний уряд премʼєр-міністра Нарендри Моді не хотів би протистояти їм незадовго до голосування.

Коли протести фермерів вперше відновилися на початку лютого, уряд вів переговори з профспілками, щоб зупинити марш фермерів до столиці з сусідніх штатів Пенджаб, Харʼяна та Уттар-Прадеш. Переговори з урядом принаймні тричі зривалися через те, що влада не змогла виконати всі вимоги фермерів.

Мапа протестів фермерів в Індії. BBC News

Головні вимоги індійських фермерів — гарантовані ціни на урожай, достойні пенсії й скасування боргів.

Протестувальники заявили, що уряд має подвоїти кількість робочих днів у рамках схеми гарантій зайнятості у сільській місцевості зі 100 до 200. Фермери також хочуть, щоб Індія вийшла зі Світової організації торгівлі (СОТ) і скасувала всі угоди про вільну торгівлю.

Сьогодні, згідно із закликом двох профспілок, фермери з усієї країни спробують добратися до столиці Нью-Делі. Аграрії також закликають зупинити рух поїздів 10 березня на чотири години.