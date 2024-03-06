Уряд Латвії визначив перелік товарів, які заборонено імпортувати з росії та Білорусі

Кабінет міністрів Латвії офіційно затвердив перелік товарів, які з 8 березня буде заборонено імпортувати з росії. Список оприлюднили на урядовому сайті. Латвія заявила, що прагне якомога швидше розірвати економічні звʼязки з країною-агресором.

Уряд встановив заборону на ввезення до країни сільськогосподарської та кормової продукції з росії та Білорусі, а також з інших третіх країн, якщо відповідна продукція має російське або білоруське походження.

Зміни до закону «Про сільське господарство та розвиток сільських територій» наберуть чинності 8 березня 2024 року.

Заборона на імпорт поширюється:

для всіх овочів;

для всіх фруктів, ягід і горіхів;

для всіх зернових;

на кормову сировину та готові корми.

У 2023 році країни ЄС імпортували з росії продукції на загальну суму €2,7 млрд, що на 2% більше як порівняти з 2021 роком. З росії до ЄС імпортують всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції — рибу, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру та інше.

«Це продукти, які ЄС може забезпечити сам, з набагато суворішими стандартами виробництва та вищою якістю», — наголошує латвійський уряд.

Латвія є однією з держав-членів, через яку на ринок ЄС надходить значний імпорт сільськогосподарської та харчової продукції російського походження — причиною цього є спільний кордон.

У 2023 році латвійський імпорт становив 13%, або €355 мільйонів від загальної вартості імпорту ЄС з росії, за цим показником Латвія посідає 1 місце серед країн-членів ЄС.

В уряді наголосили, що залежність усіх країн ЄС, включно з Латвією, від російських ресурсів — мінеральних добрив, фуражу, продовольства та енергоносіїв — також має бути припинена.

Заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а надалі, за потреби, може бути продовжена. Через рік уряд має подати до Сейму доповідь про вплив заборони на латвійську економіку.