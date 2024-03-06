У США пройшов супервівторок. Які результати партійних голосувань

У Сполучених Штатах 5 березня відбулися партійні голосування для обрання кандидатів на президентські вибори. Наразі відомі попередні результати супервівторка в 15 штатах і Американському Самоа, передає The Hill.

Партійні праймеріз, кокуси та інші види голосування відбулися: в Алабамі, Алясці, Американському Самоа, Арканзасі, Каліфорнії, Колорадо, Айові, Мені, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Юті, Вермонті та Вірджинії.

У штаті Айова оголосили, що чинний президент Джо Байден переміг на партійних зборах президента штату від Демократичної партії, отримавши всіх 40 делегатів від штату. За оцінками CBS News, на праймеріз республіканців у штаті перемагає експрезидент США Дональд Трамп, а на праймеріз Демократичної партії попереду Байден.

Трамп здобуває першість у щонайменше 12 штатах з 15 : Алабама, Арканзас, Колорадо, Мен, Міннесота, Массачусетс, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Техас, Вірджинія та Каліфорнія. А його конкурентка Ніккі Гейлі виграла у штаті Вермонт.

«Це була дивовижна ніч та дивовижний день, це був неймовірний період часу в історії нашої країни. У нас дуже розділена країна, найближчим часом ми обʼєднаємо її», — цитує CNN слова Трампа.

Він розкритикував чинного голову Білого дому Джо Байдена і сказав, що збирається «перемогти на цих виборах, тому що вони не мають вибору».

Делегати по кожному окремому штату під час супервівторка 5 березня:

Каліфорнія — 169;

Техас — 161;

Північна Кароліна — 74;

Теннессі — 58;

Алабама — 50;

Вірджинія — 48;

Оклахома — 43;

Арканзас — 40;

Массачусетс — 40;

Юта — 40;

Міннесота – 39;

Колорадо — 37;

Аляска — 29;

Мен — 20;

Вермонт — 17;

Американське Самоа — 9.

До супервівторка Трамп мав 273 делегати, а Гейлі — 43.