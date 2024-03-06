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У США пройшов супервівторок. Які результати партійних голосувань

Автор:
Софія Телішевська
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У Сполучених Штатах 5 березня відбулися партійні голосування для обрання кандидатів на президентські вибори. Наразі відомі попередні результати супервівторка в 15 штатах і Американському Самоа, передає The Hill.

Партійні праймеріз, кокуси та інші види голосування відбулися: в Алабамі, Алясці, Американському Самоа, Арканзасі, Каліфорнії, Колорадо, Айові, Мені, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Юті, Вермонті та Вірджинії.

У штаті Айова оголосили, що чинний президент Джо Байден переміг на партійних зборах президента штату від Демократичної партії, отримавши всіх 40 делегатів від штату. За оцінками CBS News, на праймеріз республіканців у штаті перемагає експрезидент США Дональд Трамп, а на праймеріз Демократичної партії попереду Байден.

Трамп здобуває першість у щонайменше 12 штатах з 15 : Алабама, Арканзас, Колорадо, Мен, Міннесота, Массачусетс, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Техас, Вірджинія та Каліфорнія. А його конкурентка Ніккі Гейлі виграла у штаті Вермонт.

«Це була дивовижна ніч та дивовижний день, це був неймовірний період часу в історії нашої країни. У нас дуже розділена країна, найближчим часом ми обʼєднаємо її», — цитує CNN слова Трампа.

Він розкритикував чинного голову Білого дому Джо Байдена і сказав, що збирається «перемогти на цих виборах, тому що вони не мають вибору».

Делегати по кожному окремому штату під час супервівторка 5 березня:

  • Каліфорнія — 169;
  • Техас — 161;
  • Північна Кароліна — 74;
  • Теннессі — 58;
  • Алабама — 50;
  • Вірджинія — 48;
  • Оклахома — 43;
  • Арканзас — 40;
  • Массачусетс — 40;
  • Юта — 40;
  • Міннесота – 39;
  • Колорадо — 37;
  • Аляска — 29;
  • Мен — 20;
  • Вермонт — 17;
  • Американське Самоа — 9.

До супервівторка Трамп мав 273 делегати, а Гейлі — 43.

  • Чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага.