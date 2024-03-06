Окупанти по-новому використовують авіацію, але це збільшує їхні втрати. Огляд матеріалів іноземних медіа 5 березня

Про новий підхід росіян до використання своєї військової авіації пише The New York Times. Видання звернуло увагу на активне збиття ЗСУ російських винищувачів: за 15 днів лютого українці нібито збили 15 ворожих військових літаків. Незалежно підтвердити вдалося збиття лише трьох бортів, зокрема й радіолокаційного А-50, однак збільшення російських втрат авіації ― доведений факт.

Це викликано тим, що тепер росіяни більше покладаються на керовані авіабомби, пише видання. Завдяки активному використанню КАБів окупантам було легше взяти Авдіївку ― оскільки, за словами одного з українських бійців, півтонними бомбами можна зруйнувати будь-яку позицію, наскільки б захищеною вона не була. «Будівлю, підвал, бункер вони врешті-решт перетворять просто на яму», ― каже співрозмовник видання. Усвідомивши, що ця тактика ефективна, росіяни вирішили застосовувати її на всій лінії фронту.

Україна не повідомляє, чим саме збиває винищувачі. Однак за низкою свідчень не обходиться без американської системи ППО Patriot. Спершу одразу три літаки було збито неподалік Кринків, тоді падіння російських винищувачів почались на українському сході. А те, що цифри можуть бути завищені, у британському Королівському обʼєднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) називають типовою обставиною повітряної війни: якщо літак димить у повітрі, це ще не означає його знищення. Натомість, за підрахунками того ж RUSI, лише за лютий окупанти втратили близько 160 службовців Військово-повітряних сил ― і це серйозний удар по російській армії.

Утім, ці втрати росіян наразі не зупиняють, стверджує в коментарі американському виданню український полковник у відставці Сергій Грабський. Тут вони діють так само, як з «мʼясними штурмами» піхоти, каже він. «Допоки росіяни матимуть сили й засоби, вони виконуватимуть наказ, незважаючи на втрати», ― впевнений Грабський.

Також варті уваги редакційна стаття Financial Times із закликом до країн НАТО активніше постачати Україні зброю, щоб не довелось надсилати сюди війська, і текст Associated Press про успішне використання Україною морських дронів проти російського флоту.

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