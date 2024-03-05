Посла Фінляндії в Канаді звинувачують у домаганнях і деструктивній поведінці

Співробітники посольства Фінляндії в Оттаві (Канада) звинувачують посла Ярі Вілена в домаганнях і неадекватній та деструктивній поведінці. Вони склали девʼятисторінкову петицію, де детально описали образи, яких зазнали.

Про це пише фінська газета Ilta-Sanomat, яка ознайомилася з петицією.

Співробітники заявляють, що вони стикалися з неналежною поведінкою з боку посла відтоді, як Ярі Вілен очолив місію у вересні 2023 року.

Серед проявів такої поведінки — недоречні фізичні дотики. У петиції написано, що він клав руку на талію жінки, щоб повернути її, на нижню частину спини, лоскотав пальцями талію колеги, щоб привернути її увагу.

Ще одна тема, описана у скарзі, — висловлювання сексуального характеру. Ярі Вілен жартував, що ще ні з ким не випробував ліжко в гостьовій кімнаті квартири посла, а також хвалив красу ніг однієї із жінок.

Також співробітники скаржаться, що посол обізвав водія, який відмовився порушити правила дорожнього руху та проїхати на червоне світло, робив принизливі висловлювання щодо етнічних, релігійних і сексуальних меншин.

Водночас працівники посольства стверджують, що Ярі Вілен очікував від персоналу понаднормової роботи без компенсації, роботи у вихідні, критикував продуктивність персоналу, висміюючи його.

Співробітники вимагають від фінського МЗС терміново втрутитися в цю справу.

«Мені нема чого коментувати з цього приводу, я навіть не знаю про звинувачення, які ви описуєте», — так відповів Ярі Вілен журналістам газети.

Заступник держсекретаря Міністерства закордонних справ Фінляндії Пекка Пуустінен сказав, що відомство має процедури для випадків, коли співробітники зазнали неналежного поводження, переслідувань і сексуальних домагань.