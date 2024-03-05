У Німеччині чоловік 217 разів вакцинувався від COVID-19

У Німеччині 62-річний чоловік, усупереч медичним рекомендаціям, зробив 217 щеплень проти вірусу COVID-19. Він купував вакцини та замовляв їх із доставкою на дім протягом 29 місяців.

Цей випадок задокументував науковий журнал The Lancet Infectious Diseases.

Дослідники з університету Ерлангена-Нюрнберга кажуть, що чоловік не постраждав.

«Коли ми дізналися про його випадок, то звʼязалися з ним і запросили його пройти різні аналізи в Ерлангені. Він був дуже зацікавлений в цьому», — сказав доктор Кіліан Шобер з кафедри мікробіології університету.

Чоловік надав свіжі зразки крові та слини. Дослідники також провели аналіз кількох заморожених зразків його крові, які зберігалися останніми роками.

«Ми взяли ще зразки крові, коли чоловік за власним наполяганням отримав чергове щеплення під час дослідження. Ми змогли використати ці зразки, щоб точно визначити, як імунна система реагує на вакцинацію», — сказав Шобер.

Доктор Шобер хвилювався, що гіперстимуляція імунної системи повторними дозами могла виснажити певні клітини. Утім, дослідники не виявили нічого такого у 62-річного чоловіка, як і жодних ознак того, що він колись був інфікований COVID-19.

Докази того, що чоловік отримав щонайменше 130 щеплень, зібрав прокурор міста Магдебурга, який відкрив розслідування за фактом шахрайства, але жодних кримінальних звинувачень чоловікові не висунули.