«Дія» спрощує процес оформлення субсидії. Він став утричі швидшим

На порталі «Дія» спростили послугу отримання субсидії, тепер її можна оформити за десять хвилин, тоді як раніше на подання заяви могло піти щонайменше пів години.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Кількість кроків для подання заяви на субсидію зменшили з 21 до 7, тепер отримати послугу можна лише за 10 хвилин, адже більшість даних підтягнеться з реєстрів автоматично.

Тим, хто раніше подавав заяви на отримання субсидії, не треба надсилати їх повторно.

Замовити субсидію за оновленим функціоналом можна тут.