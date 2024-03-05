У роботі Facebook, Instagram і YouTube стався збій. Сайти й застосунки не працюють.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

У користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. Збої фіксуються по всьому світу.

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Також сервіс Downdetector показує, що збої в роботі фіксуються в пошуковику Google, Google Play, Gmail, Snapchat, TikTok та інші соцмережі.

Downdetector

Близько 18:00 комунікаційник Meta написав «Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо».