У роботі Facebook, Instagram і YouTube стався збій. Сайти й застосунки не працюють.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
У користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. Збої фіксуються по всьому світу.
Також сервіс Downdetector показує, що збої в роботі фіксуються в пошуковику Google, Google Play, Gmail, Snapchat, TikTok та інші соцмережі.
Близько 18:00 комунікаційник Meta написав «Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо».