Єдиний у Європі завод Tesla евакуювали через пожежу. До підпалу, ймовірно, причетні екоактивісти

Єдиний європейський завод Tesla, який розташований під Берліном, зупинив свою роботу вранці 5 березня — це сталось через відключення електрики та пожежу. Співробітників евакуювали з приміщення. У Tesla не розраховують, що зможуть швидко поновити роботу.

За даними МВС Бранденбурга, невідомі підпалили опору лінії електропередачі. Це спричинило збій у подачі електроенергії в населених пунктах округу Одер-Шпре в Бранденбурзі і на розташованому поблизу заводі виробника електромобілів Tesla.

Міністр внутрішніх справ цієї федеральної землі Міхаель Штюбген заявив про «підступний напад» на інфраструктуру електропостачання. Тисячі людей опинилися в небезпеці, наголосив чиновник.

Подія може бути повʼязана з протестами екоактивістів, які минулого тижня розбили табір у лісі поряд із заводом та під гаслом «Зупини Tesla» протестували проти розширення виробництва, через яке можуть вирубати дерева.