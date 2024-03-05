Поліція через 28 років після викрадення знайшла Ferrari пілота «Формули-1» Герхарда Бергера

Поліція Лондону розкрила справу майже 30-річної давнини. Підрозділ боротьби з організованою автомобільною злочинністю повернув Ferrari 512M, яку злодії викрали у пілота «Формули-1» Герхарда Бергера 28 років тому під час Гран-прі Сан-Марино в Імолі в 1995 році.

Поліція повернула 512M Бергера за допомогою самої компанії Ferrari. У січні автовиробник повідомив слідчим, що перевірив автомобіль за дорученням американського клієнта, який придбав машину у брокера у Великій Британії.

Поліція зʼясувала, що автомобіль після викрадення поїхав до Японії, а наприкінці 2023 року потрапив до Великої Британії, де столична поліція конфіскувала Ferrari, щоб запобігти його вивезенню з країни.

«Ми «швидко» спрацювали з партнерами, включаючи Національне агентство по боротьбі зі злочинністю, а також Ferrari й міжнародними автосалонами, і ця співпраця допомогла нам зрозуміти історію автомобіля і запобігти його вивезенню з країни», — сказав провідний слідчий Майк Пілбім.

Поліція все ще продовжує розслідування — нікого поки не арештували.

Зазначимо, що в той день у 1995 році шахраї викрали з паркування дві машини — 512M Бергера та F355 Жана Алезі, автівку останнього не знайшли й досі.

Попри викрадення автомобілів Бергер і Алезі досягли успіху на Гран-прі Сан-Марино 1995 року — Алезі посів друге місце, а Бергер третє.