Трамп переміг на кокусах республіканців у Північній Дакоті. Сьогодні пройдуть праймеріз ще у 15 штатах

Дональд Трамп отримав підтримку більшості, за попередніми результатами республіканських зборів у Північній Дакоті. Згідно з підрахунком голосів, Трамп набрав понад 84,6%, а його конкурентка та колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі набрала 14,1%.
Про це повідомляє The New York Times.
Голосування у Північній Дакоті проводилося на 12 виборчих дільницях.
«Виборці-республіканці домоглися гучних перемог президента Трампа на всіх первинних виборах, і ця гонка закінчена. Наша увага зараз зосереджена на Джо Байдені та загальних виборах», — заявили у передвиборному штабі Трампа.
Також 5 березня у США відбудеться так званий супервівторок — день, коли праймеріз пройдуть одночасно у 15 штатах та американському Самоа (територія США).
Цього дня попередні вибори кандидатів у президенти пройдуть аж у 15 штатах. Фактично під час супервівторка 5 березня з великою ймовірністю визначиться майбутній переможець номінації — цього дня стануть відомими 874 делегати.
Делегати по кожному окремому штату під час супервівторка 5 березня:
- Каліфорнія — 169;
- Техас — 161;
- Північна Кароліна — 74;
- Теннессі — 58;
- Алабама — 50;
- Вірджинія — 48;
- Оклахома — 43;
- Арканзас — 40;
- Массачусетс — 40;
- Юта — 40;
- Міннесота – 39;
- Колорадо — 37;
- Аляска — 29;
- Мен — 20;
- Вермонт — 17;
- американське Самоа — 9.
На сьогоднішній день Трамп вже має 273 делегати. У Гейлі — лише 43.
За день до цього Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп має право знову балотуватися в президенти. Ця постанова скасувала рішення Верховного суду Колорадо, яке позбавило Трампа такого права через причетність до штурму Капітолія.
- Чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага.