Apple виплатить канадським користувачам понад $11 мільйонів. Позов стосується навмисного сповільнення iPhone

Американська компанія Apple виплатить користувачам у Канаді до 14,4 млн канадських доларів (понад $11 мільйонів доларів США) за те, що навмисно сповільнювала роботу певних моделей iPhone спеціальним програмним забезпеченням.

Про це пише CBC News із посиланням на рішення Верховного суду провінції Британська Колумбія.

Залежно від того, скільки людей приєднається до позову, заявники отримають від $17,5 до $150. Вони мусять вказати серійний номер телефона, що зазнав впливу.

Погодившись виплатити компенсацію, Apple продовжує заперечувати свої вчинки.

CBC News додає, що подібні класові позови були подані проти Apple також у провінціях Онтаріо, Саскачеван та Альберта.