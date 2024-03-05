В Албанії відкрили першу базу НАТО на Західних Балканах

В Албанії розпочала роботу перша база Північноатлантичного альянсу на Західних Балканах. Її відкрили після модернізації авіабази «Кучова», з якої зробили сучасний центр для майбутніх повітряних операцій НАТО, повідомила пресслужба Альянсу.

Авіабаза «Кучова» розташована приблизно за 80 км на південь від столиці країни Тирани. На її модернізацію виділили близько €50 млн. За ці кошти відремонтували злітно-посадкові смуги, диспетчерську вежу, ангари та склади.

Авіабаза обслуговуватиме Албанію та забезпечуватиме логістичну підтримку, повітряні операції, тренування та навчання Альянсу.

За словами виконувача обовʼязків прессекретаря Ділана Вайта, авіабаза також слугуватиме важливим повітряним центром НАТО.

На початку на авіабазі розмістять два вертольоти Black Hawk і три ударні безпілотники Bayraktar.