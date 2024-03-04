Космічний телескоп Hubble показав спіральну галактику з незвичного ракурсу

Космічний телескоп Hubble показав галактику NGC 4423, яка розташувалася на відстані близько 55 мільйонів світлових років від планети Земля в сузір’ї Діви.

ESA / Hubble & NASA

Хоча на цьому зображенні NGC 4423 має досить неправильну, трубчасту форму, це — спіральна галактика. Серед характерних ознак — більш щільна центральна опуклість і більш розсіяний диск навколо.

Якби NGC 4423 показали з іншого боку, ми б упізнали звичну й зрозумілу нам форму спіральної галактики: захоплюючі вигнуті рукави, що виходять із яскравого центру, упереміж з тьмянішими ділянками, де утворення зір менш інтенсивне.

Приклад спіральної галактики ESA / Hubble & NASA

Але при спостереженні неба астрономи обмежені розташуванням Землі відносно об’єктів — адже неможливо змінити положення планети так, щоб отримати «кращий» вид на NGC 4423.

Небесні тіла не статичні, але здебільшого вони так швидко рухаються відносно одне одного, що ми не встигаємо це помітити. Якщо галактика рухатиметься у випадковому напрямку відносно Землі, ми могли б побачити її під істотно іншим кутом зору, коли вона переміститься досить далеко.

Теоретично могли б, але реальність така, що відстані в космосі неосяжні, а тривалість людського життя занадто коротка, щоб побачити помітну різницю в положенні небесного тіла відносно Землі. Іншими словами, це найімовірніший вид на NGC 4423, який ми завжди матимемо.