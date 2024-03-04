У Нідерландах чоловік прожив 40 років після трансплантації серця і встановив рекорд Гіннеса

Нідерландець Берт Янссен потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як людина, що прожила найдовше після пересадки серця.

Про це повідомляє Reuters.

Чоловікові було 17 років, коли йому поставили діагноз — кардіоміопатія. Це хвороба серцевого мʼяза, через яку серцю важче перекачувати кров по тілу. Янссену повідомили, що йому залишилося лише пів року, якщо не зробити пересадку серця.

У 1984 році в Нідерландах ще не робили таких операцій, тому кардіолог Альберт Маттарт направив підлітка до лікарні Герфілд в Англії.

У червні того року Янссену пересадили серце юнака, що загинув у автокатастрофі. Операцію провів хірург Магді Якуб.

Середня очікувана тривалість життя після трансплантації серця становить 16 років, каже нинішній кардіолог Янссена Каспер Ерлінгс. Утім 57-річний Берт Янссен слугує доказом того, що з чужим серцем можна жити довго, і каже, що хоче бути прикладом для інших.

Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала досягнення Янссена — він прожив 39 років і 100 днів після трансплантації. Попередній рекорд встановив канадієць Гарольд Сокирка у 2021 році, проживши після операції 34 роки та 359 днів.

«Я вважаю день пересадки серця важливішим за мій день народження», — сказав Янссен.

Зараз він одружений, має двох синів і захоплюється планерним спортом. Чоловік здоровий та у формі, втім його ліки для серця мають побічну дію, через що останніми роками йому довелося дещо сповільнити свій ритм життя.

«Пацієнти після трансплантації мають вести здоровий спосіб життя та бути активними. Це саме те, що Янссен і робить», — сказав його лікар Ерлінгс.