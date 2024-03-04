У Червоному морі пошкоджені кабелі інтернету — є збої трафіку між Азією та Європою

Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі порушило роботу телекомунікаційних мереж і змусило провайдерів перенаправляти майже чверть трафіку між Азією, Європою та Близьким Сходом, зокрема інтернет-трафік.

Про це повідомила гонконгська телекомунікаційна компанія HGC Global Communications

За її даними, чотири основні кабелі були «перерізані», що спричинило «значні» збої в комунікаційних мережах на Близькому Сході .

Наразі компанія перенаправляє трафік, щоб мінімізувати збої для клієнтів. Водночас вона не повідомила, хто стоїть за пошкодженням кабелів у Червоному морі.

За кілька тижнів до цього міжнародно визнаний уряд Ємену попередив про ймовірність того, що хусити можуть атакувати підводні кабелі, передає CNN. Утім, після самого пошкодження уряд Ємену звинуватив британські та американські військові підрозділи, що діють у регіоні.

Ізраїльське інформаційне видання Globes минулого тижня писало, що за пошкодженням кабелів стоять хусити. Лідер єменських повстанців Абдель Малек аль-Хуті заперечив ці звинувачення.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, підтримуваного Іраном. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. За останні тижні США завдали ударів по 230 обʼєктах єменських хуситів. А 19 лютого Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Атаки хуситів зачепили інтереси понад 55 країн і поставили під загрозу вільний потік торгівлі через Червоне море. Понад десять великих судноплавних операторів призупинили транзит Червоним морем.