Гренландські жінки подали на Данію до суду через примусову контрацепцію — вимагають майже $6,3 мільйона компенсації

Група зі 143 жінок-інуїток подала до суду на Данію за те, що в 1960-х роках їм встановили контрацептивну спіраль без їхньої згоди чи відома. Вони вимагають компенсацію в розмірі майже $6,3 мільйона.

Про це пише Associated Press.

Жінки кажуть, що данські лікарі за допомогою спіралей хотіли зменшити корінне населення Гренландії, яке стрімко збільшувалося в 1960-х роках.

Влада Данії стверджує, що в період з 1960-х до середини 1970-х років близько 4 500 жінок і дівчат інуїток — імовірно половина фертильних жінок у Гренландії — отримали контрацептивні спіралі. Адвокати жінок стверджують, що їхня єдина можливість «добитися справедливості» — суд, адже найстаршій постраждалій жінці вже за 80 років і вони «не можуть чекати».

Уряд Данії пропонує постраждалим жінкам психологічні консультації.

На початку 2023 року Данія та уряд Гренландії розпочали незалежне розслідування справи про внутрішньоматкові спіралі та інші методи контрацепції, які використовували у Гренландії між 1960 і 1991 роками, коли автономна територія повернула контроль над своїм сектором охорони здоровʼя. Результати розслідування оголосять у травні 2025 року.