Школярам у Тайвані даватимуть додаткові вихідні, щоб покращити їхнє психічне здоровʼя

У березні середні школи в Тайвані почнуть давати учням додаткові вихідні для відновлення психічного здоровʼя. Так хочуть вирішити проблему зростаючого рівня самогубств серед молоді й знизити високий рівень стресу в школярів.

Про це пише The Guardian.

Згідно з програмою старшокласники можуть подати заяву для отримання до трьох вихідних днів на кожен семестр з дозволу батьків. При цьому школярі не мають підтверджувати, навіщо їм потрібна ця «відпустка». На участь у програмі вже погодилися 40 шкіл.

Між 2014 і 2022 роками рівень самогубств серед людей у віці від 15 до 24 років збільшився понад удвічі, навіть попри те, що загальний показник знизився. Правозахисники стверджують, що надмірний академічний тиск на учнів є ключовим чинником стресу, тривоги та депресії серед школярів. При чому, згідно з проведеним опитуванням у 2022 році, у старшокласників рівень стресу був удвічі вищим, ніж у молодших учнів.