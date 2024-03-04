У США на аукціон виставили місце в мавзолеї поруч з Мерилін Монро

У США на аукціон виставили місце в мавзолеї біля могили Мерилін Монро. Його планують продати за ціною від $200 тисяч до $400 тисяч.

Про це повідомляє The Telegraph.

Продажем займається лос-анджелеський аукціон Julienʼs Auctions, який очікує на світові торги за майно «світової ікони».

Найдорожчий лот — склеп у меморіальному парку і морзі Вествуд-Віллідж братів Пірс у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Місце поховання розташоване на один ряд вище і на чотири лівіше від могили голлівудської акторки.

Цей «лот» пропонують у межах 145-лотового аукціону предметів, що колись належали або мали стосунок до Монро. Серед речей, виставлених на публічні торги, є фотографії актриси на піку її слави, а також терапевтичні записи, що розкривають темні сторони її життя.

Продажі суконь, сценаріїв, рукописних акторських нотаток і фотографій оцінюються в понад $700 тисяч.

Наприклад, чорну вечірню сукню в стилі Мей Вест з фільму The Seven Year Itch 1955 року, на етикетці якої написано M Monroe, хочуть продати за $195 тисяч.

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Невелика папка, що містить її акторські нотатки, в тому числі поради від її тренера Лі Страсберга, оцінена у $30,5 тисячі.

Квитанція за меблі на суму $228, оплачена в переддень того, як Монро знайшли мертвою, оцінюється в $4,8 тисячі.

Експонати належать різним приватним колекціонерам. Продаватимуть їх 28 березня.