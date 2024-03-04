Конкурентка Трампа Ніккі Гейлі вперше перемогла його на праймеріз

Претендентка в кандидати від Республіканської партії на посаду президента США Ніккі Гейлі перемогла Дональда Трампа на праймеріз в окрузі Колумбія. Вона отримала підтримку всіх 19 делегатів і набрала 62,8% голосів проти 33,3% Трампа, повідомляє The Hill.

Колумбія — це один з округів США, де демократична партія має найсильніші позиції. На загальних виборах 2020 року в окрузі переміг демократ Джо Байден, набравши 92% голосів.

Гейлі набрала 1 274 голоси проти 676 у колишнього президента Трампа за всіма виборчими округами. Це її перша перемога в процесі висунення кандидатів від Республіканської партії.

Наразі в Республіканської партії залишилися два кандидати — Гейлі та Трамп, інші вийшли з гонки.

Після перемоги Гейлі Трамп виступив із заявою, в якій саркастично привітав її, назвавши «королевою боліт».