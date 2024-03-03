У Швейцарії на референдумі проголосували за додаткову пенсію. Усе через зростання вартості життя в країні

У Швейцарії на референдумі 58,2% громадян проголосували за встановлення 13-ї пенсії — додаткової щорічної грошової виплати. Це аргументували зростанням вартості життя в країні.

Про це пише Reuters.

Мінімальна пенсія в Швейцарії становить 1 225 швейцарських франків (приблизно $1 393) на місяць, а максимальна — 2 450 франків ($2 780). Утім, країну вважають однією з найдорожчих у світі, тож багатьом швейцарцям доводиться працювати й на пенсії.

Пропозиція про додаткову виплату пенсії надійшла від профспілок, але проти неї виступили уряд, парламент і бізнес — заявили, що це країні не по кишені. Проте швейцарська асоціація Avivo назвала результат референдуму «історичною перемогою пенсіонерів». Крім того, швейцарці переважною більшістю голосів відкинули підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років.

Уряд Швейцарії попереджає, що підвищення пенсій коштуватиме понад 4 мільярди швейцарських франків на рік. Для фінансування потрібно підвищити податки, це може загрожувати фінансовій стабільності системи соціального забезпечення.

Тепер волевиявлення швейцарців має узаконити парламент. Якщо рішення узгодять, то швейцарці отримуватимуть подвійну пенсійну виплату в один з місяців року.