Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Італія виведе з його країни систему протиповітряної оборони SAMP/T, оскільки вона «потрібна в іншому місці».

Про це повідомляє Aktuality.

«Попередня влада подарувала Україні справну російську систему ППО С-300. Потім у нас деякий час були американські Patriot, згодом і вони пішли, а тепер італійці їдуть», — сказав Фіцо, додавши, що отримав відповідне повідомлення від уряду Італії.

Фіцо, відомий проросійською риторикою, запитує, хто тепер захистить атомні електростанції та інші стратегічні обʼєкти Словаччини.