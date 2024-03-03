Італія вивезе зі Словаччини систему ППО, бо вона потрібна в іншому місці. Премʼєр Фіцо невдоволений

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Італія виведе з його країни систему протиповітряної оборони SAMP/T, оскільки вона «потрібна в іншому місці».
Про це повідомляє Aktuality.
«Попередня влада подарувала Україні справну російську систему ППО С-300. Потім у нас деякий час були американські Patriot, згодом і вони пішли, а тепер італійці їдуть», — сказав Фіцо, додавши, що отримав відповідне повідомлення від уряду Італії.
Фіцо, відомий проросійською риторикою, запитує, хто тепер захистить атомні електростанції та інші стратегічні обʼєкти Словаччини.
- Словаччина надала Україні С-300 після широкомасштабного вторгнення росії у 2022 році. У 2023 році в країні розмістили американську систему Patriot, але потім її замінила італійська система ППО SAMP/T.