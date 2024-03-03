Розвідувальний супутник Південної Кореї передав перші фото столиці КНДР

Перший військовий супутник-шпигун Південної Кореї передав перші супутникові знімки центру столиці КНДР Пхеньяну і ще кількох регіонів.

Про це повідомляє Yonhap.

Отримані знімки були тестовими, аби перевірити роботу усіх систем, а також електрооптичної та інфрачервоної (EO/IR) камер супутника. Корейські військові задоволені. Роздільна здатність отриманих знімків така, як і очікувалося. Супутник дозволяє чітко бачити всі деталі зображених об’єктів. З наступного місяця супутник почне надсилати зображення з іще вищою роздільною здатністю.

Військові фотографій не показують і не кажуть, що саме фотографував супутник. Сеул планує, що супутник у червні або липні розпочне повномасштабну розвідувальну місію, що істотно зменшить залежність Південної Кореї від американських супутникових даних та посилить можливості Півдня з незалежного моніторингу території Півночі.

Південна Корея запустила свій перший супутник-шпигун, аби самостійно отримувати фото Півночі, 1 грудня 2023 року. Супутник запускали ракетою Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

До 2025 року Південна Корея планує відправити в космос ще чотири космічні апарати для кращого спостереження за КНДР.