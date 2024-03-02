Померла дизайнерка інтерʼєру Айріс Апфель

У віці 102 років померла бізнес-леді, дизайнерка інтерʼєру та ікона моди Айріс Апфель. Вона померла у своєму будинку в місті Палм-Біч штату Флорида.

Про це виданню The Hollywood Reporter повідомила її представниця Лорі Сейл.

Відома своїм ексцентричним стилем, вона стала натхненням для документального фільму 2014 року «Айріс» американського кінорежисера Альберта Мейслеса.

«Айріс була провидцем у всіх сенсах цього слова. Вона дивилася на світ крізь унікальний об’єктив, прикрашений гігантськими характерними окулярами на носі. Через ці лінзи вона бачила світ калейдоскопом кольорів, полотном візерунків і гравюр. Її мистецьке око перетворювало буденне на надзвичайне, а її здатність поєднувати нестандартне з елегантним була не чим іншим, як чаруванням», — сказала Сейл.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Апфель народилася 29 серпня 1921 року у Квінзі штату Нью-Йорк. Ще в доволі юному віці вона порушувала модні канони, не боячись експериментувати зі своїм стилем.

Пізніше вона вивчала історію мистецтва в Нью-Йоркському університеті, а потім продовжила навчатися в Університеті Вісконсину.

Закінчивши навчання, вона стала частиною команди модного журналу — «Біблії моди» Womenʼs Wear Daily. Також вона працювала на дизайнерку інтер’єру Елінор Джонсон, де відточувала свої навички декору.

Апфель вийшла заміж за Карла Апфеля у 1948 році. Разом вони брали участь у багатьох бізнес-авантюрах, включаючи роботу над дев’ятьма проєктами реставрації Білого дому.

У 1950 році вона запустила власну текстильну компанію Old World Weavers. Вона продовжила подорожувати світом зі своїм чоловіком, досліджуючи нові культури в пошуках натхнення.

Найкращі колекції Апфель згодом потрапили на виставки по всьому світу, зокрема до Технологічного інституту моди в Нью-Йорку, Музею мистецтв Метрополітен, Музей Пібоді в Ессексі.

Протягом своєї кар’єри Апфель мала різні амплуа: гуру текстилю, дизайнера інтер’єру, запрошеного професора, ікони стилю, амбасадора бренду. В 97 років вона підписала контракт із головним міжнародним модельним агентством IMG Models. Тоді вона сказала, що це дизайнер Томмі Хілфігер зв’язав її з агентством.

«Айріс Апфель стала всесвітньо відомою іконою моди завдяки своєму неймовірному таланту. Вона була не лише мисткинею, але й дуже впливовою людиною. Вона справила дивовижний вплив на багатьох людей своїм величезним серцем і чарівним дотиком до кожного, кого зустрічала. Вона увійде в історію як новатор і лідер у світі текстилю, стилю та інновацій!» — згадує про неї Томмі Хілфігер.

Незадовго до своєї смерті Апфель разом з текстильною компанією Ruggable планувала запустити свою нову колекцію. Вона також працювала над книгою Art Book, що має вийти згодом цього року.